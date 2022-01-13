كتيبة سُبل السلام تعلن غلق المنفذ الحدودي مع تشاد والسودان تزامن مع أنباء عن مقتل مواطنين ليبيين بالمثلث الحدودي السوداني

أخبار ليبيا24

أعلنت، كتيبة سُبل السلام، التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي بمدينة الكُفرة إغـلاق المنفذ الحدودي مع دولتي السودان وتشاد حتى إشعار آخر.

وقالت الكتيبة، في إعلانها على فيسبوك، إن على جميع سائقي المركبات والشاحنات الالتزام حفاظا على سلامتهم في الوقت الحالي.

وتزامن الإعلان مع أنباء تتحدث عن مقتل مواطنين ليبيين على يد مسلحين داخل المثلث الحدودي السوداني.

وأفادت مصادر مطلعة من داخل الكفرة وفاة أربعيني يدعى “صلاح سالم عبدالرحمن” من سكان الرياينة. متأثرًا بإصابة تعرض لها بعد أن قامت مجموعة مسلحة بالسطو عليه هو ورفاقه داخل المثلث الحدودي السوادني.

كما أكدت المصادر، وفاة شاب يدعى “عبدالرؤوف محمد الأبيرش إثر إصابته بطلق ناري والاستيلاء على سيارته داخل المثلث الحدودي.