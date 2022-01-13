قبل المواجهة مع الاتحاد.. الأولمبي يفسخ عقد مدربه التونسي لطفي جبارة

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أنهت إدارة نادي الأولمبي تعاقدها مع المدرب التونسي، لطفـي جبـاره، وإعفائه مـن مهمة تـدريب الفـريق الأول لكرة القدم بالنادي .

أتى ذلك قبل يوم من المواجهة أمام متصدر المجموعة الأولى الاتحاد، حيث سيواجه الأولمبي وصيف المجموعة المتصدر الاتحاد مساء اليوم الخميس.

وجاء انهاء عقد المدرب التونسي بسبب سوء نتائج الفريق في آخر 4 مباريات بالدوري الليبي الممتاز. حيث جمع الفريق نقطتين من الجولات الأربع الأخيرة من تعادلين وخسارتين.

وكانت بداية الأولمبي قوية وتصدر المجموعة الثانية بعد انتصاره في 3 مباريات متتالية على المحلة والخمس والشط. لكن الفريق تراجع ولم يحقق أي فوز منذ الجولة الرابعة.

وتعاقد نادي مدينة الزاوية مع المدرب لطفي جبارة في شهر سبتمبر من العام الماضي. للإشراف على المقاليد الفنية للفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الحالي.

ويتواجد فريق الأولمبي في الترتيب الثاني بالمجموعة الثانية بالدوري الليبي الممتاز بحصوله على 11 نقطة، خلف فريق الاتحاد المتصدر بفارق 4 نقاط.