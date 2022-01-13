الأرصاد تحذر .. ظاهرة جوية عنيفة تضرب مصر

أخبارليبيا 24 – خبر

حذرت الأرصاد الجوية المصرية من “ظاهرة جوية عنيفة” تضرب محافظة الإسكندرية في مصر منذ صباح اليوم الخميس .. موضحة أن الأمطار ربما تصل إلى حد السيول وتستمر لمدة 6 أيام متواصلة مع نشاط شديد للرياح ونزول موجة صقيع شديدة .

ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد فإنه من المتوقع أن يسود طقس شتوي على كل الأنحاء .. مصحوبا بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث تتراوح من 40 إلى 50 % على مدار اليوم.

نوة الفيضة الكبرى

وسائل الإعلام أشارت إلى أن الظاهرة الجوية العنيفة تأتي تزامنا مع بدء ما يسمي بظاهرة “نوة الفيضة الكبرى” .. التي تتعرض لها المحافظة مصحوبة بانخفاض شديد في درجات الحرارة وتزايد موجة الطقس البارد .. الذي يصل حد الصقيع مع تكاثر السحب مع هطول الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية وأجزاء متفرقة من انحاء البلاد.

أمطار غزيرة

نوة الفيضة الكبرى تعد من النوات الشديدة، وتشهد هطول أمطار غزيرة، لمدة 6 أيام متصلة مصحوبة بهطول أمطار غزيرة .. وانخفاض في درجات الحرارة يصل إلى حد الصقيع، ونشاط كبير للرياح؛ تكون جنوبية غربية وارتفاع أمواج البحر إلى نحو 3 أمتار ونصف المتر.

رفع درجة الاستعداد

في سياق متصل أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية والإدارات المعنية .. للتعامل مع موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة خلال الأيام الجارية .. مؤكدا على ضرورة التنسيق بين كل الأحياء وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة، للتعامل مع الآثار الناجمة عن هطول الأمطار.