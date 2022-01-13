ريال مدريد يتأهل لنهائي كأس السوبر على حساب برشلونة

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تأهل ريال مدريد إلى نهائي كأس السوبر الإسباني بعد فوزه على برشلونة بنتيجة 3-2 بعد التمديد في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء ضمن نصف نهائي المسابقة التي تستضيفها السعودية.

وتقدم الفريق الملكي بالنتيجة عن طريق نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة الـ25 من عمر اللقاء.

وعادل برشلونة في الدقيقة الـ41 عن طريق نجمه الهولندي لوك دي يونغ.

وعاد ريال مدريد للتقدم مرة ثانية في الدقيقة الـ72 بقدم نجمه الفرنسي كريم بنزيما.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بـ7 دقائق عادل أنسو فاتي النتيجة لبرشلونة برأسية متقنة.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 2-2 ليلجأ الفريقان لشوطين إضافيين مدة كل منهما 15 دقيقة.

وفي الدقيقة الثامنة من الشوط الإضافي الأول سجل ريال مدريد هدفه الثالث عن طريق الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي.

وبقيت النتيجة على حالها (3-2) حتى نهاية الشوط الإضافي الثاني ليحسم الفريق الملكي الكلاسيكو الإسباني لمصلحته.

وقبال المباراة كان تشافي هرنانديز، مدرب برشلونة، قد قال إن فريقه سيواجه اختبارا صعبا غدا الأربعاء، في مباراة قمة أمام غريمه ريال مدريد في الدور قبل النهائي لكأس السوبر الإسبانية لكرة القدم في السعودية وربما تصبح هذه المباراة نقطة تحول.

في حين أضاف في مؤتمر صحفي في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، “قد تصبح هذه المباراة نقطة تحول”.

“الفوز بها سيضعنا في النهائي وسيمنح مشروعنا مصداقية. وضعنا الدوري الإسباني جانبا للتركيز على الفوز ببطولة عظيمة”.