ديوكوفيتش: أخطأت لدى تعبئة استمارة الدخول إلى إستراليا

أخبارليبيا24_متابعات

أقرّ نجم كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأوّل عالمياً بارتكاب “أخطاء” لدى تعبئة استمارة الدخول إلى استراليا. وفي سلوكه بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا الشهر الماضي. في وقت لا تزال مشاركته معلّقة في بطولة أستراليا المفتوحة.

في رسالة على تطبيق انستجرام، قال ديوكوفيتش الذي يتدرّب بشكل طبيعي استعدادا لخوض غمار البطولة الاسترالية المتوّج بها 9 مرات (رقم قياسي): “نعيش في حقبة صعبة في إطار الجائحة العالمية، وفي بعض الاحيان يتمّ ارتكاب أخطاء”.

وكان ديوكوفيتش 34 عاماً ظهر في مناسبة في بلجراد غداة تاريخ 16 ديسمبر. عندما جاءت نتيجته إيجابية بحسب المعلومات التي أفاد بها سلطات الهجرة الأسترالية.

وكشف ديوكوفيتش بأنه لم يكن قد حصل على نتيجة الفحص الذي خضع له عندما حضر في اليوم التالي 17 ديسمبر في بلجراد. حفلاً لتكريم لاعبين صرب شباب من دون وضع كمامة. وفقًا لصور منشورة صادرة عن اتحاد كرة المضرب الصربي على وسائل التواصل الاجتماعي.

كذلك، شارك في جلسة تصوير مع صحيفة “ليكيب” الفرنسية بعد يومين. أي في 18 من الشهر المذكور، على ما ذكرت الصحيفة بنفسها.

نتيجة سلبية وأخرى إيجابية

ويؤكّد ديوكوفيتش بانه قبل لقائه مع اللاعبين الصرب الشبان، كان قد خضع لفحص جديد جاءت نتيجته سلبية. وقال مدافعاً عن نفسه “لم أكن أشعر بأي أعراض وكنت في حالة جيدة. لم أكن حينها قد علمت بنتيجة فحصي الإيجابي قبل نهاية ذلك الحدث”.

ووصل ديوكوفيتش في تاريخ الخامس من يناير الحالي إلى أستراليا. بفضل إعفاء خاص كونه أصيب بكوفيد-19 في 16 من الشهر الماضي.

في المقابل، أقرّ ديوكوفيتش “بخطأ في التقدير” عندما استقبل صحافيي صحيفة “ليكيب” من أجل إجراء مقابلة. وقال في هذا الصدد: “كنت مضطراً لمواصلة وإجراء المقابلة مع ليكيب لأنني لم أكن أريد أن أخيب أمل الصحافي، لكني حرصت على احترام التباعد الاجتماعي وكنت مرتديا الكمامة إلا عندما كانوا يلتقطون الصور الشخصية لي”.

وتابع: “بعد التفكير، كان ذلك خطأ في التقدير وأنا أقرّ بذلك وكان من الاجدى تأجيل المقابلة”.

وفي تطوّر آخر، تناقلت الصحف الأسترالية ما أوردته صحيفة در شبيغل الألمانية حول شكوك في نتيجة فحص ديوكوفيتش الإيجابي.

وقالت در شبيغل إنها قامت بمسح رمز الاستجابة السريعة الذي أعطى نتيجة سلبية. قبل أن يتغيّر إلى إيجابي بعد ساعة. ولم يكن ممكناً التحقق بشكل مستقل من رواية در شبيغل ولم يشر ديوكوفيتش الأربعاء إلى هذه النقطة.