حرب اللقاحات.. كيف ارتدت رصاصة غياب “عدالة التوزيع” من أفريقيا لصدر أوروبا؟!

أخبار ليبيا 24

أعلنت السلطات الفرنسية عن تسجيل أعلى حصيلة يومية بالإصابة بفيروس كورونا منذ تفشي الجائحة، حيث سجلت فرنسا نحو 370 ألف إصابة بفيروس كورونا، لتتجاوز الرقم القياسي السابق المسجل الأربعاء الماضي، والذي بلغ أكثر من 332 ألفا.

ومنذ ظهور متحور “أوميكرون” في نوفمبر الماضي، أصبحت السلالة شديدة العدوى الأكثر انتشارا في البلاد، وارتفع المتوسط لعدد الإصابات الجديدة في فرنسا على مدى 7 أيام إلى نحو 280 ألفا باليوم.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن أكثر من نصف سكان أوروبا قد يصابون بمتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا المستجد إذا استمرت وتيرة الإصابات الحالية، حيث قال مدير منطقة أوروبا في المنظمة هانس كلوغه إن أوميكرون يمثل موجة مد جديدة من الغرب إلى الشرق تجتاح المنطقة الأوروبية، في الأسابيع الستة إلى الثمانية المقبلة.

واستطاع فيروس كورونا منذ انتشاره أن يؤثر على كل الدول في قارات العالم، وشملت آثاره السلبية جميع المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وخلف ملايين من الوفيات والإصابات، وأثبت الطريقة السريعة التي انتشر بها أنه لا جغرافيا ولا حدود ولا مقومات قوة الدول كانت قادرة على منعه من الوصول إليها، فمنذ الكشف عنه في الصين في أواخر 2019 لم يلبث سوى شهور قليلة حتى ضرب أوروبا وأمريكا وآسيا وإفريقيا.

عدالة التوزيع

غير أن الدول المتقدمة يبدو أنها حتى الآن لم تتعلم درس انتشار كورونا، فبعد أن تنفس العالم الصعداء بالإعلان عن اكتشاف عدد من اللقاحات المقاومة للفيروس، بدأت الدول المتقدمة تركز على تحصين مواطنيها من الفيروس أولا وتوفير اللقاحات لهم وتحقيق المكاسب المادية الضخمة من إنتاج وتصدير اللقاحات.

وتشير الإحصائيات إلى غياب العدالة في توزيع اللقاحات في القارة السمراء بشكل صادم، فوفقا لتصريح مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس آدهانوم جیبرییسوس، في سبتمبر الماضي فإن قارة إفريقيا حظيت بنسبة 2% فقط من جملة أكثر من 5.7 مليار جرعة لقاح تم إعطاؤها على مستوى العالم، ولا شك أن هذه النسبة منخفضة للغاية.

وسبق للمنظمة العالمية أن صرحت في مارس من العام الماضي بأن ما لا يقل عن عشر دول إفريقية من ضمنها تنزانيا وبوروندي وإريتريا والكاميرون وتشاد لم تحصل على أي جرعات من اللقاح، وأضاف تيدروس إنه كلما طالت مسألة عدم المساواة في الحصول على اللقاحات، استمر انتشار الفيروس وتحوره، والاضطراب الاجتماعي والاقتصادي الناجم عنه، وزادت فرص ظهور المزيد من المتغيرات التي تجعل اللقاحات أقل فعالية، وتجعل العالم كله في خطر انتشار المتحورات من الفيروس.

من جانبها تقول الدكتورة نرمين توفيق، الباحثة في الشئون الإفريقية والمنسق العام لمركز “فاروس” للاستشارات والدراسات الاستراتيجية، إن صناعة وتصدير اللقاح دخلت في إطار التجارة التي تجلب على الدول المصنعة ملايين الدولارات، وأصبحت الأسبقية لمن يملك ثمن اللقاح، حيث يعطي المصنعون الأولوية للصفقات الثنائية والعديد من البلدان ذات الدخل المرتفع تحتفظ بالإمداد العالمي من اللقاحات، وأدى نقص جرعات اللقاح وزيادة الطلب عليها عالمياً ومشاكل النقل اللوجستية إلى تعطيل شحنها إلى إفريقيا.

وأضافت توفيق – في دراسة نشرها مركز “فاروس” – مع إعلان جنوب إفريقيا عن ظهور متحور “أوميكرون” فوجئت بالعالم يرفع يده عنها ويتركها لتواجه موجة “أوميكرون” بمفردها؛ لذا خرجت تصريحات لمسئولين من جنوب إفريقيا بأن العالم يعاقبهم على الإعلان بصراحة عن أوميكرون، واتهم رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الدول الغنية بخلق تمييز عنصري باللقاح من خلال تخزين الكميات التي لا تحتاج إليها وإعطاء الدول الفقيرة فقط “فتات من مائدتها لتحقيق المكاسب”.

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن أكثر من دولة قامت بإغلاق حدودها ومطارتها أمام القادمين من جنوب إفريقيا، فإن هذا لم يمنع المتحور “أوميكرون” من الوصول إلى أغلب الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة وأوروبا.

حرب اللقاحات

من جانبه حذر مدير المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية جون نكينجاسونج من نشوب ما وصفه بـ”حرب اللقاحات” المضادة لفيروس كورونا المستجد بسبب تأخر وصول شحنات الجرعات إلى إفريقيا.

وقال نكينجاسونج إنه يشعر بالعجز لأن هذا الوضع سيؤثر بشكل كبير على قدرة إفريقيا على مكافحة هذا الفيروس، ممؤكدا أنه بدون تكثيف الوصول إلى اللقاحات، سنواجه تحديات، وسنظل نفقد الأرواح، ليست هناك حاجة إطلاقا لنا كبشرية لخوض حرب لقاحات لمحاربة هذا الوباء، سنكون كلنا خاسرين.