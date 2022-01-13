بحث تسهيل عملية تسليم جوازات السفر للمواطنين المقيمين بمصر

أخبار ليبيا 24 – خبر

استقبل القائم بأعمال سفارة دولة ليبيا بالقاهرة محمد عبد العالي، رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب اللواء يوسف مراد .. في إطار جهود السفارة الليبية بالقاهرة لتقديم كافة الخدمات للسادة المواطنين المقيمين بجمهورية مصر العربية الشقيقة بكل سهولة ويسر .

وتم خلال اللقاء أمس الأربعاء التأكيد على أهمية دور القسم القنصلي .. ولقد أثنى اللواء يوسف مراد على جهود السفارة، وبالتغير الذي لاحظه على العمل بها .

وخلال اللقاء طلب رئيس القسم القنصلي عامر جمعة قدورة من رئيس المصلحة، إمكانية الإسراع في إرسال جوازات السفر المميكنة .. التي تم تصويرها خلال الفترة الماضية لتسليمها للمواطنين المقيمين بجمهورية مصر العربية .. وذلك للتسهيل عليهم في إنهاء كافة الإجراءات من إقامة وعلاج وغيرها .

وقد وعد رئيس مصلحة الجوازات بأنه سيتم العمل على تسريع إرسال الجوازات التي تمت طباعتها في أقرب وقت ممكن .