تحذير من بحر مضطرب على طول الساحل الليبي

أخبار ليبيا24

حذّرت الأرصاد اليوم الخميس من ريح شمالي شرقي “براني” إلى شمالي الغربي “شرش” نشط على الساحل من شحات إلى درنة ويكون شمالي شرقي “براني” يوم الغد على ساحل زوارة.

ولفتت الأرصاد، إلى أن سرعة الريح تصل إلى (25) عقدة مع ارتفاع للموج يصل ما بين (3.00-4.00) أمتار.

وذكرت الأرصاد، أن الساحل من رأس أجدير إلى سرت مهيأ لسقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

وتوقعت أن معظم ساحل ليبيا سيشهد ريح شمالي غربي يتحول إلى شمال شرقي ظهر الغد على ساحل زوارة وجنوبي جنوبي “باش” على طرابلس.

وأوضحت أن الريح سرعته ما بين (05-20) عقدة يصل يوم إلى (25) عقدة على ساحل زوارة.

وتوقعت أن ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.25-2.75) متر.

وتوقعت الأرصاد، أن يشهد الساحل من الخليج إلى طبرق، سقوط أمطار جيدة ومتفرقة هذا اليوم قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.

والريح “شرش” إلى “براني” سرعته ما بين (05-20) عقدة ويصل إلى (25) عقدة على الساحل الممتد من شحات إلى درنة.

وارتفاع الموج يتراوح ما بين (3.00-4.00) أمتار من شحات إلى درنة، وما بين (1.00 – 2.25) متر على باقي الساحل.