انفوجرافيك| حظوظ المنتخبات الأفريقية في الفوز بكأس أفريقيا في الكاميرون

13 يناير، 2022 1:46 م
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أخبار ليبيا24

تصدر منتخب نيجيريا قائمة التوقعات التي كشف عنها الموقع البريطاني الشهير المختص بالإحصائيات والأرقام “أوبتا”، حول المنتخبات المترشحة للفوز بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم الجارية حاليا في الكاميرون.

وحلّت المغرب ثانيًا في قائمة المنتخبات الأفريقية المشاركة الأكثر حظوظًا للفوز بالكأس القارية في نسختها الثالثة والثلاثين.

في حين حلّ المنتخب الكاميروني صاحب الضيافة في آخر الترتيب.

وفيما يلي توقعات “أوبتا” حول حظوظ المنتخبات المشاركة بالفوز بكأس أفريقيا.

-نيجيريا (14.79%)

-المغرب (14.77%)

-مصر (12.93%)

-السنغال (12.23%)

-ساحل العاج (8.27%)

-الجزائر (8.15%)

-تونس (7.88%)

-غانا (7.31%)

-مالي (3.26%)

-الكاميرون (2.87%)

 

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13 يناير، 2022 1:46 م
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