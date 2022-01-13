الولايات المتحدة تعيد تمثالا أثريا مسروقا من قورينا إلى ليبيا

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أعادت الولايات المتحدة الأمريكية تمثال نصفي جنائزي أثري إلى ليبيا يعود للقرن الرابع قبل الميلاد.

وكان التمثال الذي يعود للعصر الهلنستي لإلهة شابة قد سرق من مدينة قورينا الأثرية بالقرب من شحات شرق ليبيا.

ووجّه السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند التحية لجهود مكتب المدعي العام في منهاتن وجهاز الأمن الداخلي الأمريكي لإعادتهم بنجاح التمثال.

وقال نورلاند، إن “هذا انتصار لليبيا، فضلا عن أنه انتصار لتطبيق القانون وسيادة القانون.”

2/1 السفير نورلاند: "نحيي جهود مكتب المدعي العام في منهاتن وجهاز الأمن الداخلي الأمريكي لإعادتهم بنجاح تمثال نصفي جنائزي أثري من قورينا. هذا انتصار لليبيا، فضلا عن أنه انتصار لتطبيق القانون وسيادة القانون." #ليبيا https://t.co/dXrgdVzb9A — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) January 13, 2022

وقالت إدارة الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية، إن المدعي العام لمقاطعة مانهاتن، ألفين براغ، أعلن اليوم عن عودة “رأس الأنثى المحجبة” إلى ليبيا في ديسمبر 2021. وهو قطعة أثرية من الرخام يعود تاريخها إلى 350 قبل الميلاد.

وأوضحت الإدارة أن القطعة تقدر قيمتها بحوالي مليون و200 ألف دولار ، إلى شعب ليبيا.

وذكرت أن مكتب المدعي العام قي منهاتن أنهى تحقيقًا جنائيًا متعدد السنوات ومتعدد الجنسيات في قضية مايكل ستينهاردت ، أحد أكبر جامعي الأعمال الفنية القديمة في العالم.

ولفتت إلى أن مايكل ستينهاردت استولى على 180 قطعة أثرية مسروقة بقيمة 70 مليون دولار.

وذكرت أن رأس الأنثى المحجبة هو أول قطعة من تلك المجموعة يتم إعادتها إلى بلدها الأصلي.

وقالت إنه تمت إعادة البقايا خلال حفل الإعادة إلى الوطن الذي حضره القائم بالأعمال في السفارة الليبية، خالد ضيف، ونائب الوكيل الخاص المسؤول عن مباحث الأمن الداخلي الأمريكية، إريك روزنبلات.