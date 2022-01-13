الولايات المتحدة تدعو لإجراء انتخابات ليبية خلال الإطار الزمني لخارطة الطريق

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قال السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن بلاده تدعم بقوة اتباع المسار الذي يمكن أن يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في غضون 18 شهرًا من الإطار الزمني لخريطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي.

أتى ذلك في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية على موقع تويتر.

وناقش نورلاند، الأربعاء، مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الخطوات التالية في العملية الانتخابية. لافتًا إلى أنه في حين أن الخطوات التالية تعتمد على القادة الليبيين. فإن الولايات المتحدة تدعم بقوة اتباع المسار. الذي يمكن أن يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في غضون 18 شهرًا من الإطار الزمني لخريطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي.

1/2 السفير نورلاند: "ناقشت عبر الهاتف اليوم مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الخطوات التالية في العملية الانتخابية. #ليبيا pic.twitter.com/T5JVF3NYFI — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) January 12, 2022

وأجرى نورلاند مكالمة مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي. وقال إنهما قاما بمناقشة أهمية السعي وراء جميع الخيارات للحفاظ على زخم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتلبية مطالب ملايين الليبيين المستعدين لممارسة حقهم في التصويت.

السفير نورلاند: "خلال مكالمتي اليوم مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، قمنا بمناقشة أهمية السعي وراء جميع الخيارات للحفاظ على زخم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتلبية مطالب ملايين الليبيين المستعدين لممارسة حقهم في التصويت." #ليبيا pic.twitter.com/2TjzPWPIuM — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) January 12, 2022

وكان نورلاند، قد أكد دعم الولايات المتحدة لأي عملية من شأنها أن تمنح الليبيين سلطة منتخبة قوية وموحدة تؤدي إلى الاستقرار.

وقال السفير، عقب محادثة مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري. إن الولايات المتحدة تدعم جهود استعادة الزخم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد تأجيلها.