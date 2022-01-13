النائب العام يطالب بوضع مخطط عملي لمعاجلة الملفات الأمنية

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طالب النائب العام، الصديق الصور، بضرورة وضع مخطط عملي يستهدف معالجة الملفات الأمنية المتعلقة بالإرهاب والممارسات الإجرامية، داعيا إلى إنجاز أعمال مراجعة قاعدة بيانات الهوية الوطنية والجنسية الليبية.

جاء ذلك، في اجتماع مع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية. ومدير إدارة مكافحة الإرهاب بالإدارة العامة للعمليات الأمنية. إضافة إلى قائدا قوة مكافحة الإرهاب فرع المنطقة الغربية والوسطى، ومجموعة من أعضاء النيابة بمكتب النائب العام.

وتناول الاجتماع استعراض الاختصاصات التي تضطلع بها إدارة مكافحة الإرهاب، وسبل تعزيز أداء المنسبين إليها، وآلية تنسيق أعمالها مع الجهات ذات الصلة.

وأكد الصور، على ضرورة اتساق سياسات مكافحة الإرهاب والممارسات الإجرائية المرتبطة بها مع الشرعية.