المنفي يبحث مع وفد من بنغازي إشكاليات الجامعة

أخبار ليبيا 24

بحث، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس بطرابلس، مع وفد من بنغازي، العديد من الإشكاليات التي تعاني منها جامعة بنغازي وكلياتها.

وبحسب بيان الرئاسي بحث اللقاء ما يتعلق بمشاريع الجامعة المتعثرة، وتطوير المعامل والمكتبة المركزية وتحديثها.

كما استعرض اللقاء مخاطبات الجهات المختصة، وضرورة دفع عجلة البناء والإعمار في الجامعة.

وترأس الوفد عضو مجلس النواب عن المدينة، عائشة الطبلقي، ووكيل جامعة بنغازي للشؤون العلمية، عبد الكريم الغزالي.

وتناول اللقاء آلية توحيد مؤسسة المصرف الزراعي، وإنهاء حالة الانقسام بهذه المؤسسة ودعمها، حتى تؤدي دورها على أكمل وجه، وتساهم في التنمية.

وأكد المنفي حرصه التام على إعادة إعمار وتطوير البنية التحتية لمدينة بنغازي، وخاصة الجامعة، وعلى أهمية العمل مع الجهات التنفيذية المختصة لدعمها.