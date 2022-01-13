المنفي وبوشناف يبحثان تفعيل عمل جهاز الأمن الوطني

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، مع مستشار الأمن الوطني، إبراهيم بوشناف، تفعيل عمل جهاز الأمن الوطني.

وقدم مستشار الأمن الوطني إحاطة للمنفي، بالخطوات التي يقوم بها لغرض تفعيل وتنظيم عمل الجهاز.

كما تناول اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، عدداً من الملفات المتعلقة بتأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب.

وأكد المنفي، على أهمية عمل الجهاز وضرورة تفعيله مشيراً إلى ضرورة تسخير كافة الإمكانات ليقوم الجهاز بعمله المناط به.