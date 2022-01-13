القطراني يستقبل الصور ويبحث حلول الاستقرار

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إستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين اعطية القطراني الأربعاء بمكتبه في مدينة طرابلس النائب العام المستشار الصديق الصور .

ورحب النائب العام بقرار النائب الأول مباشرة عمله من مدينة طرابلس معرباً عن أمله في أن تكون هذه الخطوة دافعاً لسير عمل الحكومة بالشكل المأمول .

كما تم خلال هذا اللقاء مناقشة بعض الأمور الخاصة بالشأن الليبي وطرح الرؤى المناسبة. التي يمكنها وضع الحلول المؤدية إلى الإستقرار الذي يصبو إليه كافة أبناء الوطن .

يذكر أن نائب رئيس الحكومة قد باشر عمله من طرابلس خلال الاسبوع الماضي. بعد قطيعة لأشهر بسبب ممارسات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة

وفي شأن منفصل طالب النائب العام، الصديق الصور، بضرورة وضع مخطط عملي يستهدف معالجة الملفات الأمنية المتعلقة بالإرهاب والممارسات الإجرامية. داعيا إلى إنجاز أعمال مراجعة قاعدة بيانات الهوية الوطنية والجنسية الليبية.

جاء ذلك، في اجتماع مع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية. ومدير إدارة مكافحة الإرهاب بالإدارة العامة للعمليات الأمنية. إضافة إلى قائدا قوة مكافحة الإرهاب فرع المنطقة الغربية والوسطى، ومجموعة من أعضاء النيابة بمكتب النائب العام.

في حين تناول الاجتماع استعراض الاختصاصات التي تضطلع بها إدارة مكافحة الإرهاب، وسبل تعزيز أداء المنسبين إليها، وآلية تنسيق أعمالها مع الجهات ذات الصلة.

وأكد الصور، على ضرورة اتساق سياسات مكافحة الإرهاب والممارسات الإجرائية المرتبطة بها مع الشرعية.