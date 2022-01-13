الدبيبة يطالب المستشفيات بعمل تقرير شهري لتعريف المواطن بالأدوية المصروفة

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أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أمس الأربعاء تعليماته لجهاز الإمداد الطبي بنشر تقرير شهري يحتوي أصناف الأدوية والمعدات الطبية المصروفة لكل المستشفيات العامة وكمياتها.

واوضح القرار الذي نشر عبر صفحة المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أنه يأتي في إطار تعريف المواطن على الأدوية المتوفرة والمصروف لكل مستشفى.

وكان الدبيبة قد وجّه عقب الاجتماع الذي عقده الأربعاء بديوان جهاز الإمداد الطبي بتفعيل العطاء العام لسنة 2022م. وفق الإجراءات والقانونية اللازمة بالإضافة لتفعيل منظومة صرف الأدوية بالتنسيق مع جهاز الإمداد الطبي.

كما أصدر تعليماته بمراجعة اللائحة التنفيذية والهيكل التنظيمي الخاص بالجهاز ليتمكن من إنجاز مهامه بالشكل المطلوب.

كما وجّه الرئيس تعليماته لوزير الصحة بضرورة استكمال وبشكل عاجل إنشاء المخازن العامة لمعالجة مشكلة الإيجار للجهاز.

وأعطى تعليماته لوزير المالية باستثناء بند الدعم للأدوية من آلية صرفها كأرباع سنوية. وصرف المخصصات بالنصف الأول للعام الحالي ليتمكن جهاز الإمداد الطبي من تنفيذ خطته المناطة به.

وفي سياق منفصل توجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الأربعاء بالتهاني للأمازيغ في ليبيا بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة .

وقال في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” ”من الضروري لنا بذل المزيد من الجهود للتعرف على هويتنا الليبية الجامعة، والتصالح مع كل ما يتعلق بها” .

في حين أضاف ”كل حدث وكل طريقة لباس وكل أكلة وكل نوع من الفنون التقليدية في مختلف المناطق .. ويجب أن يعرفها كل الليبيين ويفتخروا به أينما كانوا”.