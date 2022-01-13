الدبيبة في نالوت للاحتفال برأس السنة الأمازيغية وغرس 200 الف شتلة

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وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة صباح اليوم الخميس إلى مدينة نالوت على رأس وفد وزاري للمشاركة في احتفالية رأس السنة الأمازيغية 2972.

وأوضح المكتب الإعلامي للدبيبة أن بهذه المناسبة سيدشن الرئيس حملة (اغرس شجرة) ببلدية نالوت. والتي تهدف لغرس 200 ألف شتلة زينة ومن الأشجار المثمرة. للمساهمة في منع ارتفاع حرارة الارض والمحافظة على البيئة.

وكان الدبيبة توجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الأربعاء بالتهاني للأمازيغ في ليبيا بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة .

في حين قال في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” ”من الضروري لنا بذل المزيد من الجهود للتعرف على هويتنا الليبية الجامعة، والتصالح مع كل ما يتعلق بها” .

التنوع الجميل

وأضاف ”كل حدث وكل طريقة لباس وكل أكلة وكل نوع من الفنون التقليدية في مختلف المناطق .. ويجب أن يعرفها كل الليبيين ويفتخروا به أينما كانوا”.

في حين تابع ”ما يجعلنا مميزين هو الكم الهائل من التنوع الجميل في الثقافات الذي قلّ مثيله في العالم .. هذا ما يشكل ليبيتنا وهويتنا”.

ودون “أهلنا امازيغ ليبيا، كل عام وانتم بخير، وأنتم جذور ليبيا ودربها للسلام، نستقبل معكم السنة الأمازيغية الجديدة 2972 .. ونبارك لكل الليبيين العام الفلاحي الجديد .. باخضرار الطبيعة وعودة الحياة والسعادة .. ومستقبل مشرق بوحدة كل الليبيين بكل تنوعاتهم وثقافاتهم على أرضهم الليبية.

عطلة رسمية

في حين أعلن المجلس البلدي نالوت أن يوم الأربعاء 2972/1/1 الموافق للثالث عشر من يناير الجاري .. يوم عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الأمازيغية .

في حين أشار المجلس إلى أن العطلة ستكون لكافة المؤسسات والهيئات العامة العاملة داخل بلدية نالوت .. على أن يراعى في ذلك المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية .