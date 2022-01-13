أمام مقر الحكومة والبلدية.. شاحنة تهوي في حفرة وسط طريق حيوي في بنغازي

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هوت اليوم الخميس شاحنة كبيرة وسط حفرة ما تسبب في إغلاق الطريق أمام الحركة المرورية عند مفترق “المساكن” بطريق النهر مقابل مقر الحكومة وبلدية بنغازي بمنطقة بوعطني.

وتناقل نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي صورًا للشاحنة وقد غرست إطارتها وسط حفرة نتيجة لهشاشة الطريق. التي أجريت عليها عدة إصلاحات في وقت سابق.

انهيار جزء من الطريق المعبد المار من امام مقر بلدية #بنغازي و وقوع اطارات شاحنة به ما ادى الى تعطل حركة السير pic.twitter.com/l5U7j4UEPN — محمد بوشقمة (@boshgma) January 13, 2022

بنغازي تفترشت

هذا نتيجة فسادكم يا مسؤولين . لك الله ليبيا pic.twitter.com/1XqytapMmY — أيمن سعد (@Ayman6900) January 13, 2022

وهذه ليست المرة الأولى التي تهوي فيها جزء من الطرق داخل مدينة بنغازي، حيث انهار يوم الثلاثاء الماضي جزء طريق حيوي في حي الماجوري وسط بنغازي من دون حدوث أي إصابات.

وسارعت أجهزة الأمن المرورية في إغلاق الطريق أمام المارة. وأرجعت بلدية بنغازي الانهيار إلى حدوث تصدع في خط الصرف الصحي بالطريق الدائري الأول.

وقالت البلدية، في بيان، إنها شرعت في إغلاق الطريق والبدء في أعمال الصيانة. وأضافت البلدية، أن الفرق الفنية من مكتب المشروعات والشركة العامة للمياه والصرف الصحي بنغازي. قامت بمعاينة الخط والبدء في الاستعدادات المطلوبة لتنفيذ أعمال الصيانة .

وأوضحت، أن خط الصرف الصحي المذكور يعد من الخطوط الرئيسية الناقلة للصرف الصحي للمحطة الرئيسية، وإن السبب في حدوث التصدع هو انتهاء العمر الافتراضي للخط.