أمام مقر الحكومة والبلدية.. شاحنة تهوي في حفرة وسط طريق حيوي في بنغازي

13 يناير، 2022 2:46 م
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أخبار ليبيا24

هوت اليوم الخميس شاحنة كبيرة وسط حفرة ما تسبب في إغلاق الطريق أمام الحركة المرورية عند مفترق “المساكن” بطريق النهر مقابل مقر الحكومة وبلدية بنغازي بمنطقة بوعطني.

وتناقل نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي صورًا للشاحنة وقد غرست إطارتها وسط حفرة نتيجة لهشاشة الطريق. التي أجريت عليها عدة إصلاحات في وقت سابق.

وهذه ليست المرة الأولى التي تهوي فيها جزء من الطرق داخل مدينة بنغازي، حيث انهار يوم الثلاثاء الماضي جزء طريق حيوي في حي الماجوري وسط بنغازي من دون حدوث أي إصابات.

وسارعت أجهزة الأمن المرورية في إغلاق الطريق أمام المارة. وأرجعت بلدية بنغازي الانهيار إلى حدوث تصدع في خط الصرف الصحي بالطريق الدائري الأول.

وقالت البلدية، في بيان، إنها شرعت في إغلاق الطريق والبدء في أعمال الصيانة. وأضافت البلدية، أن الفرق الفنية من مكتب المشروعات والشركة العامة للمياه والصرف الصحي بنغازي. قامت بمعاينة الخط والبدء في الاستعدادات المطلوبة لتنفيذ أعمال الصيانة .

وأوضحت، أن خط الصرف الصحي المذكور يعد من الخطوط الرئيسية الناقلة للصرف الصحي للمحطة الرئيسية، وإن السبب في حدوث التصدع هو انتهاء العمر الافتراضي للخط.

 

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13 يناير، 2022 2:46 م
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