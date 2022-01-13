أعضاء إدارة القابضة للاتصالات يطالبون بإخلاء سبيل “قرقاب”

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طالب أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات. السلطات القانونية التدخل بالإسراع في إخلا سبيل رئيس المجلس فيصل قرقاب المحتجز.

ودعا أعضاء مجلس الإدارة في بيان لهم السلطات القانونية تمكين قرقاب من ممارسة عمله والدفاع عن نفسه أمام القضاء.

وأشار إلى أنه تم اقتحام مقر إقامة رئيس مجلس الإدارة وحبسه حتى هذه الساعة دون العرض على النيابة العامة وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية.

وأوضح. أن قرقاب نال صفة رئيس مجلس الإدارة تأسيساً على أمر ولائي من محكمة مختصة. مذيل بالصيغة التنفيذية ومعلن لإدارة قضايا الدولة والسجل التجاري.

وأكد الأعضاء. أن قرقاب متحصل على شهادة سجل تجاري وشهادة سلبية بعدم الاستشكال في الأمر في الميعاد القانوني أمام المحكمة مصدرة الأمر. وأن التنفيذ قد تم بمعرفة محضري المحاكم المختصة.

وذكر. أن التقاضي والطعن والتظلم والاستشكال والشكوى والبلاغ إلى الجهات القضائية والتفتيش القضائي حقوق يكفلها القانون وهي محل احترام الجميع.

ولفت. أعضاء مجلس الإدارة. أن التقاضي والطعت سوف تكون محل لجوء المجلس ضد كل مخالف ومخالفة. مطالبين الحكومة باتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق القانون والتشريعات النافدة.

وأعلن جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في طرابلس. الإثنين الماضي ضبط رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات القابضة الأسبق فيصل قرقاب.

وأوضح الجهاز. أن ذلك يأتي في إطار التعاون الأمني بين جهاز الردع والجهات الضبطية بوزارة الداخلية ومديريات الأمن. وما يتطلبه من حماية مؤسسات الدولة احترام القوانين والأحكام القضائية.

وأشار الجهاز. أن عملية ضبط قرقاب جاءت على خلفية اقتحام مكتب رئيس مجلس الإدارة للشركة بشارع الزاوية.