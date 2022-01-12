وليامز: كافة المؤسسات الليبية تواجه أزمة في مشروعيتها

12 يناير، 2022 9:19 ص
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أخبار ليبيا 24

قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إن ليبيا تعاني من الأزمة والفوضى منذ 10 سنوات، وجميع مؤسساتها الوطنية تواجه أزمة في مشروعيتها.

وشددت وليامز على أنه من غير الممكن أن تُحلّ سوى عبر السماح لليبيين بالتوجه نحو صناديق الاقتراع، وفق تصريحات لـ  CNN  الأمريكية.

وأضافت وليامز: “أنا على ثقة من أنه يمكننا الاستمرار في رفع أصوات جميع الليبيين الذين يتوقون إلى التوجه لصناديق الاقتراع، والذين يرغبون في إنهاء هذه الفترة الانتقالية الطويلة والمضي نحو مستقبل أكثر ديمومة للبلاد”.

 

 

 

 

12 يناير، 2022 9:19 ص
17

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