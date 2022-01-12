مفوضية اللاجئين تقدم امدادات لمستشفى طرابلس الجامعي ومركز وريمة بتاجوراء

12 يناير، 2022 11:44 م
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أخبار ليبيا24

دعمت، مفوضية اللاجئين مستشفى طرابلس الجامعي ومركز وريمة للرعاية الصحية بتاجوراء، بمعدات وإمدادات طبية، في إطار دعمها للصحة في ليبيا.

وقالت المفوضية، أن هذا الدعم يأتي في إطار دعم السلطات الصحية الليبية، مع استمرار ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا.

وأضاف المفوضية أن الإمدادات الطبية يمكن أن تخدم قرابة 75 ألف شخص، بما في ذلك أقنعة الأكسجين وأغطية الأسرّة أحادية الاستخدام والمطهرات وعربات الأدوات الطبية.

وقالت، إنها دعمت مركز وريمة للرعاية الصحية بتاجوراء، والذي يوفر خدمات الرعاية الصحية الأولية والولادة والتطعيم.

وأوضحت أنها وفّرت جهاز تخطيط القلب وجهاز الموجات فوق الصوتية لتحسين جودة الخدمات الصحية في المركز.

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12 يناير، 2022 11:44 م
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