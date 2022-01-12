مجلس النواب يعدل قانون التقاعد للشركات

أخبارليبيا24_متابعات

أصدر مجلس النواب في قرار تحصلت أخبار ليبيا 24 على نسخة منه بشأن القانون رقم واحد وإضافة أحكام للقانون رقم ثلاثة عشر للعام 1980 ميلادية.

وأوضح في قراره الصادر في الخامس من يناير للعام الحالي وبعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في عام 2011. وعلى عدد من القولنين ذات الشأن. قرر المجلس تعديل المادة 16 مكرر من قانون الضمان الإجتماعي رقم 13 لعام 1980 والمضافة إليه بحكم المادة واحد من قانون رقم 8 لعام 1985.

وأكد في قراره أن تنص المادة على أنه يجوز لإصحاب المعاشات المستحقة وفقا لقانون التقاعد أو قانون التأمين الإجتماعي. أو قانون الضمان الإجتماعي أو قانون تقاعد العسكريين. أن يجمعوا بين معاشاتهم وأي دخل أخر من عمل إنتاجي. أو مهني أوحرفي يزاولونه لحساب أنفسهم.

وأشار إلى أنه يجوز للعاملين الخاضعين لإحكام قانو الخدمة المدنية وقانون علاقات العمل والعاملين بالشركات العامة والخاصة. التي تساهم الدولة فيها أو الشركات النفطية والمصارف متى بلغت مدة خدمتهم أو عملهم عشرين سنه. يجوز لهم أن يطلب إنهاء عمله أو خدمته وإن لم يكن بلغ سن الشيخوخة المبينة في المادة 13 من قانون الضمان الإجتماعي. ويتقاضى في هذه الحالة معاشا ضمانينا يسوى طبقا لأحكام المادة 14 من ذات القانون.

ونوه أنه يجوز لمن ذكرو في المادتين السابقتين أن يختارو استمرار الاشتراك في الضمان الإجتماعي. عن مدة عملهم الإنتاجي أو المهني أو الحرفي. على أن تعاد تسوية المعاشات لهم بعد بلوغهم سن الشيخوخة.

في حين أكد القرار على ضرورة العمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.