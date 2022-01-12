ليبيون يلجؤون إلى الاستدانة من الأصدقاء والأقارب لتوفير حاجياتهم

أخبار ليبيا 24 – مجتمع

يعاني معظم الليبيون في أغلب المدن الليبية من تراكم الديون بسبب نقص السيولة النقدية في المصارف التجارية، مع استمرار تدهور قيمة الدينار الليبي وانخفاضه لأدنى مستوياته أمام العملات الأجنبية.

ويضطر عدد من الليبيون إلى اللجوء إلى الاستدانة من بعض الأصدقاء والأقارب لتوفير حاجيات إذا ما فشلوا في الحصول على السيولة النقدية بعد الاصطفاف في المصارف التجارية.

نقص السيولة

ويعاني المواطنون بجانب أزمة نقص السيولة ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية والسلع التموينية والمركبات جراء الارتفاع الكبير الذي بلغه سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق السوداء.

أخبار ليبيا 24 طرحت سؤالاً على متتبعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة آراء المواطنين حول ظاهرة الاستدانة وتراكم الديون.

فكان السؤال: “من آخر حد أسلف منك؟ وهل ردهن لك ولا مزال؟”.

ويقول المشارك، محمد العجيلي: “شخص أخذ مني 5 آلاف دينار منذ أسبوعين ولا أدري هل يرجعها في الموعد المقرر بيننا أم لا”.

استلف مني قبل زواجه والآن لديه طفلة

أما عمران بن جابر يشتكي من عدم إرجاع الدين إليه قائلا: “شخص استلف مني مبلغ ألف دينار يوم عقد قرانه على أن يرجعها رابع يوم من زواجه.. اليوم عنده طفلة تمشي علي رجليها ولم يرجع المبلغ حتى الآن”.

من جانبه يقول محمد الطاهر المغربي: “والله لولا العيب راه مش عارف شن درنا فيهم صدق يلي قال راك اتسلف صاحبك فلوس لأنه رح تخسر الاثنين”.

من فرج على مسلم كربا فرج الله عليه

ورأى المشارك بلال الصعيدي أن تفريج كرب الناس فيه أجرا حيث قال: “من فرجا على مسلم كربا فرج الله عليه يوم القيامة”.

وقال المشارك Jafar Abourasرأى أن من يستلفون الأموال لا يرجعون حيث تساءل قائلا: “مازال فيه حد يرد هوا”.

أما المشاركة Jeje AlDaweقالت أن آخر من تسلف منها مبلغ مالي كانت شقيقتها وأرجعت المبلغ إليها، مشيرة أنها لا تحب أن ترد أحد طلب منها مبلغاً ماليا.

أما المشارك Mane Alshamekh أكد أن كل أفراد عائلته استلفوا منه مبالغا مالية وصلت قيمتها إلى 400 دينار.