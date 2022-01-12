ليبيون يشككون في يكون 2022 عام انتخاب أول رئيس في تاريخ ليبيا

أخبار ليبيا24

شكك مشاركون في استطلاع للرأي أجرته وكالة أخبار ليبيا24 على منصتي فيسبوك و تويتر في أن يكون العام الجاري (2022) هو عام انتخاب أول رئيس في تاريخ ليبيا.

وتفاعل نحو 200 شخص مع سؤال “هل سيكون 2022 عام انتخاب أول رئيس في تاريخ ليبيا؟” حيث أجاب 16 من المشاركين بـ(نعم) بينما البقية أجابوا بـ (لا).

آراء حول انتخابات الرئيس

يقول مشارك، “نأمل خيرا، ولكن في ظل وجود هذا البرلمان لا أعتقد”. وأضاف مشارك، “أخرجنا بطاقة انتخاب رئيس وبرلمان وهذه إرادة الشعب بس المتربعين على السلطة 10 سنوات لا يريدون”.

وكتب مشارك حول إمكانية انتخاب أول رئيس “انتخابات بوجود مجلس الدولة الإخواني ومجلس النواب والرواتب العالية.. لا أظن”.

وأجاب مشارك، “إذا لم تنشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة، فلن تكون هناك ديمقراطية بل دكتاتورية في جلباب الديمقراطية”.

وأضاف أحد المشاركين، “مع الدبيبة مش حتقدر تغمض عينيك وتحلم حتى الحلم بالانتخابات”. وقال مشارك، “لا.. والسبب انتشار السلاح”.

وأجاب مشارك، “كيف ما يريد ربي.. نحن في انتظار رحمة الله الواسعة.” ورأى مشارك، أنه “لا يمكن انتخاب رئيس لدولة ليبيا في ظل غياب الدستور الذي يحدد نظام الحكم وصلاحيات الرئيس”.

بينما قال آخر، “الذي يقول لازم من الدستور معناها، أنسوا حاجة اسمها انتخابات”. وقال آخر، “نعم وبإرادة الشعب ولو بالقوة”.

أحد المشاركين رأى أن الأمر في (علم الله)، وأردف، “لكن المعطيات (تنفي) لوجود السلاح في يد المليشيات والتدخل الأجنبي، والصعاليك التي تدير المشهد السياسي”.

وقال مشارك، “كان على هذا الحال ووجود هؤلاء عديمي الضمير.. (لا)”. بينما رأى مشارك، “في ظل التدخلات الأجنبية والفوضى والمليشيات لا أعتقد أنه سوف تتم عملية الانتخابات”. كما رأى مشارك، أن “المسؤولين الحاليين والحكومة سيعرقلون أي انتخابات”.

تأجيل الانتخابات

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في ليبيا في الـ24 من ديسمبر الماضي، إلا أنها تأجلت وإلى الآن لم يحدد عن موعد جديد لإجرائها.

وتشهد الساحة الليبية هذه الأيام حالة من الزخم حول موعد الانتخابات الجديد، حيث تجرى منذ عدة أيام اجتماعات مستمرة، لأجل ذلك.

وفي ظل هذا تشهد المدن الليبية احتجاجات شعبية للمطالبة بالانتخابات الرئاسية تليها البرلمانية في الموعد الذي اقترحته المفوضية العليا للانتخابات في الـ 24 من الشهر الجاري.