ليبيا تسجل 599 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8حالات وفاة

أخبار ليبيا 24

سجلت ليبيا 599 إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد أمس الثلاثاء، و129 حالة حرجة.

وبحسب التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا الصادر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تماثل للشفاء 632 مصابًا.

وحسب بيان المركز، الصادر اليوم الأربعاء، سجل المركز 8 حالات وفاة.

وبلغت نسبة الحالات الموجبة 12% من إجمالي 4911 عينة جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 4312 منها.

وتوزعت حالات الوفاة، بواقع ست حالات بالمنطقة الغربية، وحالتين في المنطقة الشرقية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 395 ألفًا و69 حالة.

منها 6784 حالة نشطة، بينما تعافى 382 ألفًا و472 حالة، وسُجلت 5813 حالات وفاة بالمرض في البلاد.