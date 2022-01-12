طارق سليمان يغادر المنتخب المصري والحضري يتسلم المهمة بدلا عنه

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عاد مدرب حراس المنتخب المصري المؤقت، طارق سليمان، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة المصرية، القاهرة.

وأفادت صحيفة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، بأن سليمان عاد إلى القاهرة، بعد تعافي المدرب الأساسي لحراس مرمى المنتخب المصري، عصام الحضري من إصابته بفيروس كورونا، وانضمامه إلى جهاز المنتخب في الكاميرون.

وأكدت الصحيفة أن سليمان قد ودَّع الجهاز الفني ولاعبي المنتخب المصري، فور الانتهاء من مباراة نيجيريا، التي انتهت بفوز الأخير بهدف للا شيء.

ويذكر أن المدير الفني للمنتخب المصري، البرتغالي كارلوس كيروش، قد طالب بضم طارق سليمان إلى جهاز المنتخب. فور الإعلان عن إصابة عصام الحضري بكورونا، حيث بقي الأخير في القاهرة إلى أن تعافى من الفيروس، ويلحق بالمنتخب المصري في الكاميرون.

استهل منتخب مصر مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية بالخسارة أمام نيجيريا بنتيجة (1-0) في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء. في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.

منتخب مصر ظهر بحالة سيئة تماما، وكأنه ليس المنتخب الأكثر تتويجا بكأس الأمم الأفريقية. وليس الفريق نفسه الذي يضم واحد من بين أفضل 3 لاعبين في العالم.

وبذلك رفع منتخب نيجيريا رصيده إلى 3 نقاط متصدراً ترتيب المجموعة قبل لقاء غينيا بيساو والسودان. واحتل منتخب مصر المركز الأخير بلا نقاط.

سجل هدف اللقاء الوحيد كيليتشي إيهيانتشو في الدقيقة 12 من عمر المباراة.

وسيطر النسور الخضراء على مجريات المباراة واستغلوا حالة العشوائية الفنية التي أظهرها الفراعنة بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش وانتزعوا فوزا مستحقا.

ومنتخب مصر ظهر بحالة سيئة تماما. وكأنه ليس المنتخب الأكثر تتويجا بكأس الأمم الأفريقية. وليس الفريق نفسه الذي يضم واحد من بين أفضل 3 لاعبين في العالم.