صولة يتعاقد مع العربي الكويتي ويُمهل الصفاقسي 15 يوما لتسديد مستحقاته قبل اللجوء لـ “الفيفا”

أخبار ليبيا 24

أعلن نادي العربي الكويتي ضم المهاجم الليبي محمد صولة قادما من الصفاقسي التونسي.

وكان المحترف الليبي قد أعلن عبر صفحته الشخصية انتهاء مشواره مع الصفاقسي.

وجاء قرار صولة بترك الصفاقسي بسبب عدم تسديد مستحقاته المتأخرة والبالغة 35 ألف دولار.

خاصة أنه لم يحصل على راتبه منذ شهر يوليو الماضي، بالإضافة إلى مكافأة تبلغ 100 ألف دولار.

وأمهل محمد صالح صولة، نادي الصفاقسي 15 يومًا فقط لسداد المستحقات المتأخرة، قبل أن يلجأ للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، ويقدم شكوى لفسخ عقده والحصول على مستحقاته.

وانضم صولة صاحب 28 عاما لمواطنه السنوسي الهادي في العربي الكويتي والذي يعتبر أحد أبرز المحترفين في الدوري الكويتي.

وبدأ اللاعب مشواره الكروي من بوابة الأهلي طرابلس، وخاض تجربة في الدوري البحريني مع المحرق في يناير 2018.

وتوج معه بألقاب الدوري والسوبر والنخبة، كما لعب لفريق الرفاع.