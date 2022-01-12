صدمة في الأوساط الرياضية.. إنهاء مباراة تونس ومالي قبل انقضاء الوقت الأصلي

أخبار ليبيا24

صدمت الأوساط الرياضية اليوم الأربعاء بخطأ فادح في مباراة المنتخب التونسي أمام نظيره المالي في افتتاح منافسات المجموعة السادسة بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في الكاميرون.

وجاءت هذه الصدمة إثر إطلاق الحكم الزامبي جاني زيكازوي. صافرة النهاية في الدقيقة 89:48 قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة ما أثار غضب المنتخب التونسي الباحث عن هدف التعادل.

وكان الحكم قد صافرة النهاية في الدقيقة 86 معلنًا نهاية المباراة قبل أن يتنبه أنه على خطأ ويكمل المواجهة.

وبعد دقائق من دخول اللاعبين إلى غرفة تبديل الملابس. عاد أحد مساعدي الحكم الرئيسي وتم استدعاء المنتخبين مجددًا الى أرض الملعب لاستكمال المواجهة، لكن التونسيين رفضوا إكمال المباراة، ليعلن عن نهايتها.

واعترض مدرب تونس منذر الكبير وأعضاء فريقه على الحكم بشدة بداعي إطلاق صفارة النهاية دون احتساب وقت بدل ضائع.

📹 ملخص المباراة: 🇹🇳 0-1 🇲🇱 تصدي بوسو مونكورو لركلة جزاء تونس وهدف إبراهيما كوني منح منتخب مالي بداية مميزة في #كأس_الأمم_الإفريقية2021#كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021 | #TUNMLI | @Football2Gether pic.twitter.com/zZMnWXVbXY — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 12, 2022

وخسرت تونس 1-صفر أمام مالي في لك المباراة المثيرة. حيث سجل المهاجم إبراهيما كوني هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء بعد لمسة يد مثيرة للجدل عقب 3 دقائق من بداية الشوط الثاني.

ومنح الحكم الزامبي صاحب الأخطاء المتكررة ركلة جزاء لتونس. بعد اللجوء لحكم الفيديو المساعد الـ “فار” لكن الحارس إبراهيما مونكورو تصدى لتسديدة الخزري قبل 13 دقيقة على النهاية.