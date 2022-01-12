الثالثة لهذا العام .. شحن مليون برميل من النفط من طبرق إلى إيطاليا

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر مسؤول بميناء الحريقة النفطي في طبرق رسوا الناقلة النفطية (جورج اس) على رصيف الميناء مساء اليوم الأربعاء .

وأوضح المسؤول لوكالة أخبار ليبيا 24 أن الناقلة تستعد الآن لشحن مليون برميل في إلى دولة إيطاليا.

وأضاف أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 220 ألف برميل من النفط الخام عبر أنبوب بطول 513 وقطر 34 بوصة.

وأكد المصدر أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا .. وكذلك المحافظة على البيئة يعتبر من أهم أولويات شركة الخليج العربي للنفط.

يشار أن الناقلة النفطية (جورج اس) هي الناقلة الثالثة خلال شهر يناير الجاري .. وسبقتها الناقلة النفطية الأولى خلال العام الجديد (سيفوليت) والتي شحنت مليون برميل وكانت وجهتها إلى الصين .. والناقلة الثانية كانت الناقلة النفطية (ماران هومر) والتي شحنت مليون برميل وكانت وجهتها إلى الصين.