حبس مدير مصرف الجمهورية زوارة (السابق) وموظفين بتهمة الاختلاس

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أمرت النيابة العامة بحبس مدير فرع مصرف الجمهورية زوارة وخمس موظفين بتهمة اختلاس 600 ألف يورو من المصرف.

وأكد مكتب النائب العام أن النيابة العامة. أجرت تحقيقاتها في مواجهة مدير الفرع وسلفه، ورئيس قسم الخزينة، وثلاثة موظفين في المصرف.

وأوضح المكتب أن التحقيق تم بعد استيفاء إجراءات الاستدلال معهم من قبل مأمور الضبط القضائي التابع لمكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية.

وذكر أنه تم إثبات واقعة اختلاس المبلغ ووضع أوراق نقدية مقلدة بديلاً عن الأوراق الصحيحة.

وأشار المكتب إلى أنه تم إجراء استجواب المتهمين أمس الثلاثاء. وواجه في معرضه، مدير الفرع السابق ورئيس قسم الخزينة، بواقع امتناعهما عن التقدم ببلاغ عن الفعل المجرم للجهة المختصة.

وأفاد مكتب النائب العام واتهم خلف المدير السابق وشركاءه بواقع ارتكابهم لجرم الاختلاس، وانتهى إلى الأمر بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق.