تسييري بنغازي يستعرض العروض المُقدمة من الشركات الأجنبية بشأن تدوير القمامة

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استعرض المجلس التسييري لبلدية بنغازي العروض المُقدمة من عدد من الشركات الأجنبية بشأن تدوير القمامة والمُخلفات.

وقرر التسييري خلال اجتماعه الأول لعام 2022م أمس الثلاثاء إحالة العروض للجهات الفنية المُختصة لدراستها وإبداء الرأي بشأنها.

وتم الاتفاق على إحالة عدد من الترشيحات لروؤساء الفروع البلدية إلى اللجنة المعنية لمراجعتها والتأكد من توفر الاشتراطات المطلوبة.

وتطرق المجلس التسييري خلال الاجتماع إلى موضوع الاعتداءات التي تتعرض لها محطة التنقية بمنطقة القوارشة.

وأوضح ان الاعتداءات تتمثل في البناء العشوائي والعبث بمحتوياتها وتقار التواصل مع الجهات الأمنية المُختصة لإيقاف هذه الاعتداءات بالنظر لأهمية هذا المِرفق.