تجدد السجال بين فرعي شركة كهرباء بنغازي وطرابلس بسبب محطة الزويتينة

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نشرت شركة الكهرباء فرع بنغازي الأيام الماضية معلومات حول انهيار محطة الزوينية الغازية. ماتسبب في عجز في إنتاج الطاقة الكهربائية على شبكة كهرباء المنطقة الشرقية بقدرة إنتاجية (300) ميغاوات.

وأعلنت عقبها الشركة العامة للكهرباء طرابلس بأن محطة كهرباء الزويتينه الغازية تشتغل بشكل اعتيادي ، وأن انهيار المحطة خبر عاري عن الصحة.

إلا أن اللجنة الإعلامية للشركة العامة للكهرباء بنغازي بادرت أيضًا بالرد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقالت :”يؤسفنا أن مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وعبر صفحته المركزية يدلسون الحقائق الواضحة للعيان ولايسمعون صيحات وآلام المواطنيين الذين يعانون ويلات انقطاع الكهرباء الواضح للعيان في كل المناطق الليبية. وكأنهم يعيشون في عالم آخر وآخرها انهيار إنتاج محطة الزويتينه من 700 ميغاوات إلى 160 ميغاوات”.

وأضافت اللجنة :”بالإمكان الاتصال بأي مهندس داخل محطة الزويتينة ليخبرهم الحقيقة ولكنهم لايريدون سماع الحقيقة”.

وأضافت :”الحقيقة هي فشل مجلس إدارة الشركة التابع لحكومة الوحدة الوطنية فشلًا ذريعًا على كل مستوى الإدارات العامة. وخاصة في حل أزمة انقطاع الكهرباء على أهلنا في منطقة الجبل الأخضر والتي تعاني الويلات في فصل الشتاء”.