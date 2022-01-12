النواب يُصدر قانونا لتمديد سن التقاعد

12 يناير، 2022 12:05 م
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تحديد موعد جديد للانتخابات
تحديد موعد جديد للانتخابات

أخبار ليبيا 24

أصدر مجلس النواب قانونا بتعديل أحكام الضمان الاجتماعي، إذ نص التعديل على تمديد  سن التقاعد لتكون على سن الـ70 عاما.

ونص القانون على أنه يجوز لمن بلغ سن انتهاء الخدمة أو العمل أن يستمر في الخدمة أو العمل حتى بلوغ سن السبعين عاما ميلادية كاملة.

 كما يجوز إعادة تعيين من سبق إحالته للمعاش.

 واشترط القانون طلب صاحب الشأن وموافقة جهة العمل واللياقة الصحية مع الالتزام بالشروط الأخرى المقررة قانونا للبقاء في الخدمة أو العمل أو التعيين فيها.

يذكر أن القانون رقم (13) لسنة 1980 أجاز قبل التعديل أن يكون سن التقاعد في القانون القديم كان 65 عاما للرجال.

12 يناير، 2022 12:05 م
23

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