المشري: لابد من إصدار قوانين توافقية سليمة تُجرى عليها الانتخابات

12 يناير، 2022 2:38 م
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المشري وبوتشيني
المشري وبوتشيني

أخبارليبيا24

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على ضرورة إصدار قوانين توافقية سليمة تُجرى عليها الانتخابات.

وأضاف المشري خلال استقباله أمس الثلاثاء سفيرَ إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني أن القوانين التوافقية تضمن عملية انتخابية نزيهة.

وأشار رئيس المجلس. إلى أن العملية الانتخابية النزيهة تحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولته المنشودة على أسس دستورية سليمة.

من جانبه. أكد بوتشيني على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك، ودعم الخطوات المتخذة لإنجاح المسار السياسي.

12 يناير، 2022 2:38 م
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