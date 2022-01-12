السويلحي يطالب بالتحقيق في عدم صرف منحة الزوجة

أخبارليبيا24

طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق عضو ملتقى الحوار السياسي عبد الرحمن السويحلي بالتحقيق في عدم صرف منحة الزوجة.

وقال السويحلي في تغريدة على “تويتر” :”رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة مطالب بالتحقيق في الأمر وكشف عملاء الدولة العميقة المعرقلة لكل محاولات تحسين معيشة الليبيين ومنع الحكومة من الوفاء بإلتزاماتها”.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق :”قانون 27/2013 ملزِم بصرف منحة الزوجة والأبناء وليس للأبناء فقط”.

وتابع السويلحي :”تعطل صرف منحة الزوجة لا يمكن تبريره، لماذا تُحرم الزوجات من حقهن إلى الآن؟”.

وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني أكدت اليومين الماضيين إن منحة الزوجة والبنات” فوق سن 18 تحتاج إلى بنية تحتية جاهزة.

وأكدت. أنهم يعملون على البنية التحتية التي تحتاج التعاون مع كافة الجهات الأخرى من وزارة المالية ووزارة العمل والتعليم العالي والسجل المدني ومصلحة الجوازات والجنسية.

وأضافت الكيلاني :”نجحنا خلال 2021 بصرف كافة الأرباع لمنحة الأبناء التي تحت سن الـ 18. وكانت هذه أقرب فئة للصرف لأن باقي الفئات يتم العمل عليها منذ أشهر”.