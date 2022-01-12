الرئاسي يستعرض مع الدبيبة تفعيل مجلس الأمن الوطني

12 يناير، 2022 5:52 م
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الرئاسي والدبيبة
الرئاسي والدبيبة

أخبارليبيا24

استعرض المجلس الرئاسي اليوم الأربعاء مع رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة تفعيل  جهاز الأمن الوطني.

وأكد مكتب إعلام المجلس الرئاسي أن جهاز الأمن الوطني سيساهم في مناقشة عدد من الملفات السيادية والهامة.

وأضاف مكتب الإعلام أن الاجتماع ناقش أيضًا الأوضاع الأمنية في طرابلس، وضرورة حلحلة أي صعوبات تواجه استقرار  الأمن بالعاصمة.

وأوضح  المكتب أنه في ختام الاجتماع، ناقش الحضور خطة الحكومة لعام 2022، وأهم المشروعات والبرامج المزمع تنفيذها والتي تعانيها عدد من البلديات،أهمها مشاريع الكهرباء والطرق والبنية التحتية.

12 يناير، 2022 5:52 م
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