تقرير : الدبيبة بات يحظى بدعم الميليشيات للبقاء في السلطة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف تقرير نشره موقع ”أفريكا إنتليجنس“، أن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة نجح في كسب دعم متزايد من الميليشيات .. من أجل البقاء في منصبه، بعد نهاية ولايته نظريا مع تأجيل إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر الماضي.

وقال التقرير، إن الدبيبة يسعى الآن إلى إنشاء جبهة عسكرية لصالحه في العاصمة طرابلس ..حيث حشد مجموعات مسلحة مختلفة لتوفير الدعم العسكري له للبقاء في منصبه .. كما أنه يستفيد من دعم ميليشيات مصراتة المدينة التي ينحدر منها.

مليشيات مصراتة

وذكر الموقع، أنه قبل يومين من الموعد الذي كان مرتقبا لإجراء الانتخابات أعلن مجلس النواب في طبرق، أن ولاية حكومة الدبيبة تنتهي في 25 ديسمبر 2021 .. بينما انتشرت المليشيات الموالية لوزير الداخلية السابق، المصراتي، فتحي باشاغا في طرابلس لدعم الدبيبة.

وقال إنه بعد أيام قليلة، أي في 31 ديسمبر، و1 يناير الجاري انتشرت الألوية 166 وحلبوس ومحجوب في العاصمة .. وهذه الجماعات المسلحة الثلاث كلها من مصراتة، معقل الدبيبة الحالي.

المصالح والتحالفات

وأشار التقرير إلى ما أسماه ”تقاطع المصالح والتحالفات“ بين الدبيبة وباشاغا في سياق استثمار دعم الميليشيات .. وقال إنه في أغسطس 2021 كلف الدبيبة كتيبة محمد الحسن 166 بتأمين خزانات المياه في النهر الصناعي .. الذي بني في عهد القذافي والذي يمد طرابلس والمدن الساحلية بالمياه.

وكانت هذه الكتائب تابعة لوزير الداخلية السابق والمرشح الرئاسي فتحي باشاغا الذي فاجأ الجميع بلقاء خليفة حفتر في بنغازي في 21 ديسمبر الماضي .. بحضور أحمد معيتيق، الرجل الثاني في مجلس الرئاسة السابق وهو نفسه مرشح، للتنديد بتأجيل الانتخابات والوقوف ضد الدبيبة.

التقارب مع المليشيات

وأوضح التقرير أنه تم نشر لواء محجوب بناء على طلب رئيس أركان الحكومة الليبية محمد الحداد وهو أيضا من مصراتة .. ورافق هذا الانتشار لقوات مصراتية في العاصمة انتشارٌ لقوات مكافحة الإرهاب بقيادة محمد الزين التي تتبع لمجلس الرئاسة .. كما توجهت قوافل من الزنتان إلى العاصمة ويقود هذه الكتائب أسامة الجويلي القائد العسكري الذي تمت ترقيته إلى رتبة مدير المخابرات العسكرية من قبل عبد الحميد الدبيبة في بداية ديسمبر الماضي، وعماد الطرابلسي، كما انتشرت مجموعات قليلة من بلدة الزاوية.

تضاعف الحوادث

ولفت التقرير إلى أنه منذ يونيو الماضي، أظهر عبد الحميد الدبيبة تقاربا متزايدًا مع قادة الميليشيات .. حيث ظهر في أغسطس مع محمد بحرون، قائد قوة الإسناد في الاتجاه الأمني للزاوية، الذي وصفه التقرير السنوي لعام 2021 لفريق خبراء الأمم المتحدة بأنه ينتمي إلى تنظيم داعش.

ونبه التقرير إلى أنّه ”على الرغم من هذه التعزيزات“، فإن القوات الموالية للدبيبة لا تسيطر على العاصمة بأكملها .. فقد تضاعفت الحوادث منذ بداية العام مع عناصر جهاز دعم الاستقرار .. الذي أنشأته حكومة فايز السراج في يناير 2021، الذي يضم بشكل خاص ميليشيا غنيوة القوية بقيادة عبد الغني الككلي .. إضافة إلى لواء طرابلس الثوري بقيادة هيثم تاجوري وجماعة النواصي في الوقت الحالي وهي على نفس الخط المناهض للدبيبة .. وهناك أيضا قوة أخرى معادية لرئيس الوزراء الليبي هي لواء جبهة الصمود بقيادة صلاح بديع .. وكانت قد حاصرت مقر السلطة التنفيذية الليبية في منتصف ديسمبر الماضي.

نفوذ الميليشيات

وحسب التقرير، لا تخلو المناصب الأمنية الكبرى من نفوذ الميليشيات، مشيرا إلى أنه في الآونة الأخيرة عيّن رئيس الدبيبة .. محمد الخوجة لرئاسة مديرية مكافحة الهجرة غير الشرعية، وهي هيئة مسؤولة عن إدارة مراكز احتجاز المهاجرين .. ومع ذلك وبالإضافة إلى الشكوك حول إساءة معاملة المهاجرين في تاجوراء ومخيم طريق السكة، فإن الخوجة يقود ميليشياته الخاصة وله امتداداته على الساحل الغربي لطرابلس .. مثل زعيم الميليشيا معمر الداوي أو قائد خفر السواحل عبد الرحمن الميلاد المتهمين بالمشاركة في شبكات الهجرة السرية وبالنشاط في تهريب البنزين .. وقد استفادوا من مزايا عديدة بموافقة ضمنية من حكومة الدبيبة“.