“البوكيمون” يتسبب في تسريح شرطيين أميركيين من الخدمة

واقعة غريبة أدت إلى تسريح شرطيين اثنين من الخدمة في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، حيث فضلا تعقّب الـ”بوكيمون” على مطاردة لصوص كانوا يسرقون متجرا كبيرا.

وكان لويس لوزانو وإريك ميتشل يجوبان شوارع المدينة في أبريل 2017، بحثا عن شخصيات الـ”بوكيمون” الافتراضية، من خلال تطبيق لعبة “بوكيمون غو” المحملة على هاتفيهما.

وعندما أطلقت شرطة لوس أنجلوس نداء من أجل الاستعانة بتعزيزات للمساعدة في صد عملية اقتحام متجر كبير، قرر الشرطيان تجاهله وواصلا اللعب، وفق ما كشفت تسجيلات لمحادثاتهما داخل السيارة.

وأشارت وثائق رسمية مسجلة في ملفهما، إلى أن ميتشل نبه زميله لوزانو بأن “رونفليكس”، وهو بوكيمون معروف بنومه العميق، ظهر للتو.

وأضافت الوثائق التي نُشرت الأسبوع الماضي، أنه بعد 20 دقيقة على طلب المساعدة، أظهر التسجيل الشرطيين وهما يجريان “مناقشة حول اللعبة أثناء تنقلهما في مواقع مختلفة بناء على ظهور الشخصيات الافتراضية على هاتفيهما”.