إيرباص تعلن تسليم أكثر من 600 طائرة في 2021

12 يناير، 2022 6:06 م
5
إيرباص
إيرباص

أخبارليبيا24

أعلنت شركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص أنها تمكنت من تسليم أكثر من 600 طائرة تجارية خلال العام 2021، وهو عدد يفوق بقليل الرقم المستهدف.

وأكدت الشركة الإثنين الماضي أنه مع انتهاء شهر ديسمبر المنصرم سلمت 611 طائرة لعملائها عن العام بأكمله.

وأشارت إيرباص إلى أن العدد يمثل أكثر مما تم تحقيقه في العام 2020 بنسبة 8%؛ أي أنه من المتوقع أن تحتفظ إيرباص بصدارتها لقائمة أكبر الشركات المصنعة للطائرات في العالم للعام الثالث على التوالي.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى تقديرات مجموعة جيفريز للخدمات المالية بأن بوينغ، التي من المقرر أن تعلن عن  أرقامها الثلاثاء، سلمت عملائها 337  طائرة جديدة فقط في غضون العام 2021.

وفي الوقت الذي فازت فيه إيرباص بسباق التسليم، تستعد بوينغ لاعتلاء عرش المبيعات، حيث بلغت مبيعات إيرباص الإجمالية خلال العام 771 طائرة، وهو أقل من  الرقم الذي حققته منافستها الأمريكية بوينغ والذي بلغ 829 طائرة حتى نهاية نوفمبر 2021.

12 يناير، 2022 6:06 م
5

مقالات ذات صلة

علماء: التمرينات الرياضية قريبا في حبة دواء

12 يناير، 2022 3:06 ص

طارق سليمان يغادر المنتخب المصري والحضري يتسلم المهمة بدلا عنه

12 يناير، 2022 2:52 ص

أسوس تكشف عن حاسوب محمول قابل للطي

11 يناير، 2022 10:27 م
الكوخ الغامض

موقع “CNet” يوضح حقيقة الكوخ الغامض على القمر

11 يناير، 2022 3:32 م
زر الذهاب إلى الأعلى