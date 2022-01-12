إيرباص تعلن تسليم أكثر من 600 طائرة في 2021

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أعلنت شركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص أنها تمكنت من تسليم أكثر من 600 طائرة تجارية خلال العام 2021، وهو عدد يفوق بقليل الرقم المستهدف.

وأكدت الشركة الإثنين الماضي أنه مع انتهاء شهر ديسمبر المنصرم سلمت 611 طائرة لعملائها عن العام بأكمله.

وأشارت إيرباص إلى أن العدد يمثل أكثر مما تم تحقيقه في العام 2020 بنسبة 8%؛ أي أنه من المتوقع أن تحتفظ إيرباص بصدارتها لقائمة أكبر الشركات المصنعة للطائرات في العالم للعام الثالث على التوالي.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى تقديرات مجموعة جيفريز للخدمات المالية بأن بوينغ، التي من المقرر أن تعلن عن أرقامها الثلاثاء، سلمت عملائها 337 طائرة جديدة فقط في غضون العام 2021.

وفي الوقت الذي فازت فيه إيرباص بسباق التسليم، تستعد بوينغ لاعتلاء عرش المبيعات، حيث بلغت مبيعات إيرباص الإجمالية خلال العام 771 طائرة، وهو أقل من الرقم الذي حققته منافستها الأمريكية بوينغ والذي بلغ 829 طائرة حتى نهاية نوفمبر 2021.