إظلام شبه تام في طبرق لهذا السبب

أخبار ليبيا 24-خاص

شهدت معظم أحياء مدينة طبرق إظلاما تاما نتيجة عطل في أحد الكوابل الرئيسية.

وقال محمد جاب الله المريمي رئيس قسم الخدمات العامة في شركة الكهرباء في طبرق لأخبار ليبيا 24 إن الإظلام التام كان بسبب حدوث عطل في أحد الكوابل الرئيسية منتصف ليلة البارحة بجوار كوبري المدينة.

وأضاف المريمي، أن العطل تسبب في انقطاع الكهرباء عن أحياء (الأندلس- وسط المدينة- المنارة- باب درنة- سيدي يونس- المطار القديم).

وأكد أن دائرة الجهد المتوسط حددت مكان العطل وجاري العمل على إصلاحه، وأن الكهرباء ستعود بعد انقطاع استمر لمدة 24 ساعة.

وقال المريمي، إنه رغم قلة الإمكانيات إلا أن شركة تعمل بكل جهدها لإصلاح كل الأعطال.

وشهدت طبرق أعطالا وانقطاعات مستمرة في شبكة الكهرباء خلال الأيام الماضية.