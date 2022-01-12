ويليامز تشدد على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية قبل يونيو

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني وليامز، مجدداً، أهمية إجراء الانتخابات الليبية بحلول شهر يونيو المقبل.

وقالت ويليامز في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية إن نهاية يونيو هو موعد نهاية الجدول الزمني السياسي الذي تضمنته خارطة الطريق .. والذي من المتوقع أن تدخل البلاد بعده في مرحلة فراغ سياسي .. الأمر الذي يتطلب عملاً جاداً لإجراء الانتخابات قبل هذا التاريخ .

إعادة العملية الانتخابية

وأضافت ”نعمل مع المؤسسات الانتخابية الليبية لإعادة العملية الانتخابية لمسارها في أسرع وقت ممكن .. وذلك بعد تعذر إجراء التصويت في موعده المقرر سابقا في 24 ديسمبر الماضي.

وأشارت إلى أن المؤسسات الوطنية الليبية ”تواجه أزمة في شرعيتها لا يمكن حلها إلا من خلال انتخابات تفضي لانتخاب رئيس وحكومة بشكل ديمقراطي “.

الحل الوحيد صناديق الاقتراع

واعتبرت ويليامز أن الحل الوحيد للأزمة الليبية هو توجه الليبيين لصناديق الاقتراع، وممارسة حقهم الديمقراطي عبر إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن .. مؤكدةً أن القرار النهائي سيكون بيد الليبيين أنفسهم، وأن دور الأمم المتحدة هو دور استشاري داعم .. دون تدخل في أسماء المرشحين أو العملية السياسية.

وقالت إن الأمم المتحدة ليست مختصة بتحديد من بإمكانه الترشح للانتخابات الليبية، مشيرة إلى أن هذا الأمر ”قرار ليبي“.

تغيير الحكومة

من جهة أخرى، نقلت صحيفة الساعة 24 الثلاثاء عن مصدر بمكتب رئاسة النواب أن اتفاقاً جرى التوصل إليه بين مجلسي النواب والأعلى للدولة على تغيير الحكومة والمناصب السيادية خلال جلسة مجلس النواب المقبلة.

وكانت مصادر نيابية كشفت أن عقيلة صالح سيعود لترؤس مجلس النواب اعتباراً من الجلسة المقبلة.

تشكيل خريطة سياسية

يشار إلى أن ويليامز تقود هذه الفترة، تحركات واسعة، لتأطير خطة جديدة للحل السياسي في ليبيا، تضع الانتخابات في المقام الأول .. خاصة في ظل وجود مساع من قوى داخلية إلى ترحيلها وتأجيلها لفترة أطول، بعد تشكيل خريطة سياسية جديدة تقوم على تغيير السلطة التنفيذية القائمة.

وتعذر إجراء الانتخابات في ليبيا بموعدها الذي حدده الملتقى السياسي الليبي يوم 24 ديسمبر الماضي .. بعدما عجزت المفوضية العليا للانتخابات عن إعلان القائمة النهائية للمرشحين إلى الرئاسة بسبب ما أسمته وجود “ القوة القاهرة“.

واقترحت المفوضية يوم 24 يناير موعداً جديداً لإجراء الانتخابات، لم يقره البرلمان، لتذهب المؤشرات إلى تأجيلها أبعد من ذلك.