أجواء باردة في معظم مناطق البلاد

أخبار ليبيا 24

تسود أجواء شتوية باردة معظم مناطق البلاد، اليوم الأربعاء، مع سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر على مناطق الشمال، وفق توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار على فترات مترفقة في مناطق رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة – جبل نفوسة.

وتكون مصحوبة بسحب رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية، نشطة السرعة نسبيا، تقل سرعتها تدريجيا بداية من هذه الليلة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 12 و15 درجة مئوية، ولا تتجاوز 9 درجات مئوية على المرتفعات الجبلية.

كما تشهد مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد والواحات ومرادة سقوط أمطار متفرقة قد يصحبها خلايا رعدية أحيانا.

والرياح غربية إلى شمالية غربية، نشطة السرعة، وتكون قوية أحيانا اليوم على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، قد تصل سرعتها إلى 60 كيلومترا في الساعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 13 و16 درجة مئوية، وبين 08 و11 درجة مئوية على الجبل الأخضر.

وفي الجفرة وسبها وغات وغدامس والحماة تكون السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على مناطق الجفرة.

والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 12 و17 درجة مئوية.

أما في الكفرة والسرير وتازربو تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و20 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا بسيطا غدا.