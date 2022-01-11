وليامز تبحث في تونس مستجدات الوضع في ليبيا مع السفير الروسي وممثلة الاتحاد الأفريقي في ليبيا

11 يناير، 2022 8:20 م
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أخبار ليبيا24

التقت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الثلاثاء، في تونس مع كل من السفير الروسي لدى ليبيا، جَمشيد بولتايف، إضافة إلى السفيرة وحيدة العياري، الممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لليبيا.

وقالت وليامز، على تويتر، إنها بحث مع كل من السفير الروسي وممثلة الاتحاد الأفريقي آخر التطورات على الساحة الليبية.

وأضافت، أنه جرى خلال اللقاءين التشديد على المحافظة على الزخم الانتخابي في ليبيا ومواصلة العملية السياسية التي تشمل مختلف الأطياف. وقالت كما اتفقنا على الحاجة الملحة لبدء عملية مصالحة وطنية شاملة.

وأضافت وليامز، إنها اتفقت مع العياري تنسيق أعمالهم في إطار قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعملية برلين لدعم العملية الانتخابية التي تحترم الإطار الزمني لخريطة طريق ملتقى الحوار السياسي وإرادة ما يقرب من 3 ملايين ليبي مسجلين للتصويت.

 

 

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11 يناير، 2022 8:20 م
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