نورلاند يؤكد دعم بلاده لأي عملية تمنح الليبيين الحكومة القوية والموحدة

أخبارليبيا24

أكد السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند. اليوم الثلاثاء دعم الولايات المتحدة لأي عملية من شأنها أن تمنح الليبيين الحكومة القوية والموحدة وذات السيادة والمنتخبة التي يستحقونها.

وثمن نورلاند خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري. جهود الأطراف السياسية في ليبيا لاستعادة الزخم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد تأجيلها في ديسمبر.

وأبدى السفير الأمريكي تأييدَه لهذه الخطوات لمعالجة الانسداد الحالي بشأن العملية الانتخابية.

ومن جهته، أكد المشري على المضي نحو العملية الانتخابية، وإيجاد السبل الكفيلة لحلِّ العقبات التي تواجهها.

وشدد المشري خلال الاتصال الهاتفي على ضرورة الدفع بالمسار الدستوري؛ من أجل إجراء انتخابات مبنية على قوانين سليمة ومدد محددة.