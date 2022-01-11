موقع “CNet” يوضح حقيقة الكوخ الغامض على القمر

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كشف موقع “CNet” أن “الكوخ” الغامض الذي اكتشفته المركبة القمرية الصينية “Yuytu-2” بالقرب من فوهة بركان فون كارمان. هو صخرة غير كبيرة.

وأكد المختص بشؤون الفضاء الصحفي أندريو جونس صورا جديدة لهذا “الكوخ” التقطتها المركبة القمرية الصينية “Yuytu-2“.

الصور تبين أن هذا الجسم هو صخرة غير كبيرة تقع على حافة فوهة بركان فون كارمان.

وكان الخبراء أطلقوا على الجسم في الصور الأولية التي نشرت في بداية شهر ديسمبر 2021 اسم “الكوخ الغامض”.

يذكر أن المركبة الفضائية Chang’e-4 مع العربة القمرية Yuytu-2 هبطت برفق على الجانب الخلفي لسطح القمر بالنسبة للأرض في أوائل عام 2019.