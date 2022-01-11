التعليم تفتح تحقيقاً في حادثة ضرب طلاب مدرسة أحفاد المجاهدين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أصدرت وزارة التربية والتعليم بياناً بشأن التّعنيف الجسدي لطلّاب مدرسة “أحفاد المجاهدين” الثانوية .. التابعة لمراقبة التربية والتعليم – سوق الجمعة .. واصفةً ما جرى “بالفعل المُشين” والذي تمثل في إنزال العقوبة الجسدية بالطلاب.‏

وأثارت واقعة تعرض طلاب المدرسة للعقاب الجماعي، جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما استدعى الوزارة لاتخاذ إجراءات فورية، وفتح تحقيق فوري بالواقعة.

الوزارة تعتذر

وأظهرت الصور المتداولة عددًا من الطلبة وهم منبطحون على وجههم، بينما يقوم المدرس بضربهم بشكل عشوائي على ظهورهم.

واستنكرت الوزارة الواقعة التي قالت إنها تنافي قيم التربية والتعليم، وتخالف اللوائح والقوانين المعمولة بالوزارة، مقدمة الاعتذار لكافة الطلبة، وأولياء أمورهم، متعهدة في الوقت نفسه بالشفافية التامة وإظهار نتائج التحقيق، واتخاذ الإجراءات الرادعة لعدم تكرار مثل هذه الواقعة.

تقديم الشكاوى

وإزاء هذه الواقعة شددت الوزارة، في بيانها، على ضرورة أن «تُدرك إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدّعم والإرشاد النّفسي والمكاتب التابعة لها بمُراقبات التربية والتعليم مسؤولياتهم بعيداً عن إلحاق الأذى بأبنائنا الطلاب، وتعريضهم للإيذاء».

وأكدت الوزارة أن “استخدام العنف، والعقوبة الجسدية ليس مبرِّراً تحت أية ظروف” .. مشددة على أن “اللوائح والقوانين تحفظ للطلبة و المعلمين حقوقهم على السواء” .. وأنها (الوزارة) لن تتوانى في تنفيذها.

توضيح الملابسات

كما دعت الوزارة كافة الطلبة وأولياء أمورهم إلى تقديم الشكاوى، والتبليغ عن أية عقوبات جسدية يتعرض لها الطلبة لدى المراقبات التابعين لها .. مشددة على المراقبات اتِّخاذ كافة الإجراءات اللازمة بخصوص هذه الشكاوى.

كلمة بذيئة

من جانبها، أعلنت مراقبة التربية والتعليم ببلدية سوق الجمعة .. أنها تلقت شكوى حول تناقل بعض صفحات التواصل الاجتماعي صورًا توضح تعرض عدد من طلاب مدرسة أحفاد المجاهدين الثانوية لعقاب جسدي من قبل مدير المدرسة مصطفى المرجيني .. لافتة إلى أن ذلك «يعد سلوكًا شائنًا وغير تربوي ولا تسمح به».

وأوضحت المراقبة، في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، أنها استعدت مدير المدرسة لتبيان الواقعة .. والذي أوضح أنه انزل العقاب على الطلاب بسبب كلمة بذيئة في حق إحدى معلمات المدرسة.

إحالة المدير للتحقيق

وتابعت المراقبة “نحن إذ نرفض أي سلوك غير سوي من أي طالب ضد معلمه إلا إننا في الوقت نفسه ندين مخالفة اللوائح والقوانين التي تنظم العملية التعليمية من قبل المعلمين”.

واختتمت المراقبة بإحالة المدير للتحقيق لدى جهات الاختصاص بوزارة التربية والتعليم لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.