بأقل راتب .. صفقة صينية مفاجئة تعوض برشلونة عن رحيل ميسي

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لجأ نادي برشلونة الإسباني إلى حل صيني لتعويض رحيل نجمه الأرجنتيني السابق ليونيل ميسي في الصيف الماضي.

ورحل ميسي عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد نهاية عقده مع النادي .. لينتقل إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، قبل أن يلحق به الفرنسي أنطوان جريزمان الذي انتقل إلى أتلتيكو مدريد الإسباني على سبيل الإعارة.

التعاقد مع البرازيلي أوسكار

صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية كشفت في تقرير لها أن إدارة برشلونة تريد التعاقد مع لاعب الوسط المهاجم البرازيلي أوسكار دو سانتوس .. نجم تشيلسي الإنجليزي السابق، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

ويجيد أوسكار في مركزي الجناح ولاعب الوسط المهاجم، وهي نفس المراكز التي كان يجيد فيها ميسي قبل رحيله .. ويلعب في صفوف شنجهاي بورت الصيني منذ رحيله عن “البلوز” في عام 2017.

الشروط المالية

التقرير أشار إلى أن أوسكار سينتقل إلى البارسا بنفس الشروط المالية لمواطنه داني ألفيس .. الذي عاد لكامب نو في شتاء 2022 بأقل راتب في الدوري الإسباني.

ويحصل ألفيس بحسب ما نشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية في وقت سابق على 155 ألف يورو سنوياً وهو أقل راتب مسموح به في الليجا.

تخفيض الراتب

اللاعب البرازيلي من جانبه يريد العودة لأوروبا، ومن ثم فهو منفتح على فكرة تخفيض راتبه حتى لو سيحصل على راتب ألفيس .

ولا يعد المال مشكلة لأوسكار الذي جني 24 مليون يورو حتى وقتنا الحالي منذ إتمام انتقال إلى الدوري الصيني.

يذكر أن تجربة أوسكار الأوروبية لم تخرج عن تمثيل تشيلسي من 2012 إلى 2017 عند قدومه من إنترناسيونالي البرازيلي، لكنه توج في تلك الفترة بلقبين للدوري الإنجليزي الممتاز ولقب للدوري الأوروبي وأخر لكأس الرابطة.