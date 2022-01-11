زلزال بقوة 6.6 ريختر يضرب شرقي المتوسط

أخبار ليبيا 24

ضرب زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر منطقة شرق البحر المتوسط إلى الغرب من جزيرة قبرص .. وشعر به سكان في مناطق تمتد من تركيا إلى مصر مرورا بلبنان والأردن.

وحدد معهد الزلازل الأمريكي موقع الزلزال بدائرة العرض 35,15 شمالا وخط الطول 31.94 شرقا، وعلى عمق 19.6 كيلومترا.

من جهته نقل موقع التلفزيون المصري على لسان جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، حول إمكانية حدوث توابع للهزة الأرضية .. حيث قال: “بالفعل هناك توابع قد يتم تسجيلها بالقرب من مركز الزلزال نفسه ولكنها تكون أقل”.

ولفت إلى أنه من “الوارد حدوث توابع لهذه الهزة الأرضية ولكن ستكون ضعيفة”.

وأضاف رئيس معهد الفلك، أن “المعهد لم يتلق أي بيانات تفيد بوقوع خسائر في الأرواح أو المنشآت، وكل ما ورد المعهد يفيد بشعور المواطنين بالزلزال” .. موضحا أنه “لا يوجد مقارنة بين زلزال اليوم وزلزال 1992 .. حيث إن زلزال اليوم يبعد 415 كم عن أقرب مدينة مصرية وهى مدينة دمياط على عكس زلزال 1992 الذى كان في الأراضي المصرية”.