بوقعيقيص: مسودة الدستور لم تلقى القبول ولا أشاعت الطمأنينة المرجوة

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قالت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقيعيقيص. إن مسودة الدستور لم تلقى القبول ولا أشاعت الطمأنينة المرجوة لدى شرائح عديدة.

وأشارت بوقعيقيص عبر حسابها على “فيسبوك”. أن المسودة لم تلقة قبولا لدى مراكز بحثية اختصاصية وشخصيات قانونية مرموقة وقطاع من الشعب.

ووتابعت :”أفصحت الهيئة التأسيسية في أكثر من مناسبة عن تمسكها بالمسودة كما هي واستحالة فتحها للتعديل وضرورة طرحها للاستفتاء”.

وتضيف عضو الملتقى :”يدور الحديث الآن عن تكليف لجنة جديدة محايدة تتولى تعديل النقاط الخلافية. وتتعالى بعض الأصوات الرافضة لهذه اللجنة بحجة أن المختص الوحيد بإجراء التعديل هو الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب”.

وقالت بوقعيقيص :”في هذا الاحتجاج لا بد من التكييف وإسقاط حكم القانون على هذه الواقعة التي استعرضها في التالي”.

وتتابع :”نحن أمام تكليف من الشعب بوصفه “مالك” مشروع الدستور لـ”المقاول” وهو اللجنة التأسيسية المنتخبة لوضع الدستور. يطلب مالك المشروع تعديلات على العمل فيتعنت المقاول ويرفض العودة إلى العمل وإجراء التعديلات المطلوبة فما هو الحل أمام هذا التعنت”.

وتؤكد :”ينص القانون في باب الالتزام وأحوال التعنت أن من حق المالك التدخل وإجراء التعديل بنفسه دون الالتفات لاعتراض المقاول المتعنت”.

وختمت منشورها :”في وضعنا. “المالك” هو الشعب والممثل للشعب مجلس النواب الذي يستطيع أن يكلف مقاول آخر بإجراء التعديلات لجنة اختصاصية ويقر التعديلات دون الرجوع لهيئة الستين. الذي عليه أن ينهي خدماتها على الفور”.