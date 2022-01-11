انهيار جزء من طريق حيوي في بنغازي والبلدية تغلق الطريق وتوضح السبب

أخبار ليبيا24

انهار اليوم الثلاثاء جزء من طريق حيوي في حي الماجوري وسط بنغازي من دون حدوث أي إصابات. وسارعت أجهزة الأمن المرورية في إغلاق الطريق أمام المارة.

وإثر انهيار الطريق ظهرت حفرة عميقة مغمورة بالمياه، وقد أرجعت بلدية بنغازي الانهيار إلى حدوث تصدع في خط الصرف الصحي بالطريق الدائري الأول.

بلدية بنغازي توضح

وقالت البلدية، في بيان، إنها شرعت في إغلاق الطريق والبدء في أعمال الصيانة.

وأضافت البلدية، أن الفرق الفنية من مكتب المشروعات والشركة العامة للمياه والصرف الصحي بنغازي قامت بمعاينة الخط والبدء في الاستعدادات المطلوبة لتنفيذ أعمال الصيانة .

وأوضحت، أن خط الصرف الصحي المذكور يعد من الخطوط الرئيسية الناقلة للصرف الصحي للمحطة الرئيسية، وإن السبب في حدوث التصدع هو انتهاء العمر الافتراضي للخط .

انتقادات

وأثار انهيار الطريق انتقادات لاذعة من قبل المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي.

#عودة_الحياة

لا شيء انهيار طريق بـ #بنغازي ودليل واضح لسرقة المشاريع

نهب الدولة ارهقها وارهق المواطن pic.twitter.com/8VHOX5osmg — أ.عبدالجليل السعداوي (@geloo_sa) January 11, 2022